Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Bedellide son durum ne? Yedek astsubaylık süresi ne kadar olacak? 17.02.2019 20:23

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemiyle ilgili Balıkesir'de son dakika açıklamalarında bulundu. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvuracağını ifade eden Erdoğan, “12 aylık yedek subaylık uygulaması geliyor. 12 ay sonunda arzu edenler sözleşmeli çalışabilecek.” dedi. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından internette yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Askerlik kaç aya düşecek? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Dövizli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yedek astsubaylık nedir? Kimler yedek astsubay olabilir? Yedek astsubaylar maaş alacak mı? Yedek astsubaylık süresi ne kadar olacak? Sorularını aranmaya başladı. İşte bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Balıkesir'de düzenlediği partisinin mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında yeni askerlik sisteminin detaylarını anlattı.

Yeni sistemde bedelli askerlik olacak mı ve yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik kalıcı mı oluyor? Dövizli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yedek astsubaylık nedir? Kimler yedek astsubay olabilir? Temel askerlik süresi ne kadar olacak? Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin temel askerlik eğitim süresi ne kadar olacak? Gibi tüm sorular yanıt buldu. Öte yandan yedi buçuk milyon kişiyi doğrudan etkileyecek yeni askerlik sisteminde ilk kez uygulanacak olan yedek astsubaylık nedir? Yedek astsubaylık ile ilgili tüm detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ anlattı.

Başkan Erdoğan Balıkesir'de yapıtığı konuşmada "yeni askerlik sistemi" ile ilgili detayları anlattı

Başkan Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak, "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.