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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Detaylar ortaya çıkmaya başladı

11.02.2019 10:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ve zorunlu askerlikte köklü değişiklikler getirecek yeni sistemin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni askerlik sisteminde de bedelli askerlik sürekli hale getirilecek. Bedelliden yararlananlar bir aylık zorunlu askerlik yapacak. Üniversite mezunları yedek astsubaylık yapabilecek. Lise mezunları için askerlik süresi 9-12 ay olacak.


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