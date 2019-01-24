Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Detaylar belli oldu 24 Ocak 2019, Perşembe

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Çalışmanın kısa süre içerisinde Başkan Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Peki yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Süre ne kadar olacak? Kısa dönem veya bedelli askerlik kalkıyor mu? Herkes tek tip mi askerlik yapacak? Tüm bu soruların yanıtı Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında verdi.