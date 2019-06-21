Yeni askerlik sistemi maddeleri nelerdir, ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? (Video) 21.06.2019 14:28

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir süredir görüşülen yeni askerlik sisteminde artık sona gelindi. Yasayla ilgili detayları yakından takip eden vatandaşlar şimdi merakla "Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmesinde sona yaklaşılırken, 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi kabul edildi. Bedelli askerlikle ilgili ise "Bedelli askerlik ücreti ne kadar?" sorusu da birçok vatandaş tarafından yanıt bekliyor. İşte yeni askerlik sisteminde son durum...