Yol Durumu

Yeni askerlik sistemi

01 Eylül 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenleme yolda. Yeni sistemde hem para ödemeli kısa askerlik hem de uzun askerlik gibi iki alternatif yer alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları