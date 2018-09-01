Yeni askerlik sistemi 01 Eylül 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenleme yolda. Yeni sistemde hem para ödemeli kısa askerlik hem de uzun askerlik gibi iki alternatif yer alacak.