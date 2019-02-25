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Yeni askerlik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? AK Parti'den son dakika açıklaması geldi

25.02.2019 13:45

Yeni askerlik sistemi Başkan Erdoğan tarafından açıklanır açıklanmaz vatani görevini henüz tamamlamamış milyonlarca genç detayları sorgulamak için internette araştırmalarına devam ediyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika açıklaması AK Parti'den geldi. Peki yeni askerlik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sisteminde askerlik süresi kaç aya düşecek? İşte 2019 askerlik sisteminin detayları...


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