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Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı (Video)

14.06.2019 17:36

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı çıkışı beyzbol sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. Saldırıya uğrayan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan A Haber'e konuştu. Alçak saldırının nasıl meydana geldiğini anlattı.


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