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Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan darp edildi! Sopalı 4 saldırgan gözaltında (Video)

14.06.2019 16:20

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı çıkışı sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. Murat Alan, hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar gözaltına alındı.


Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de 4 kişinin saldırısına uğradı.

SOPALI 4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazı kılmak için camiye giden Murat Alan sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Alan, aldığı darbelerle yaralandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saldırganın kimliklerini tespit etmeyi başardı. Operasyon sonrası saldırganlar gözaltına alındı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik ifadeleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

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