Yemin töreninde ağlatan görüntüler! Öksüz asker ağladı, herkes ağladı! (Video) 09.08.2019 17:27

Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası ailelerin buluşması sırasında annesi ölen bir asker gözyaşlarına boğuldu. Törene gelen bir kadın ise, Ben de senin annenim diyerek askere sarılıp teselli etti.

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 19993 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi.

Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı.



Yemin eden askerlere seslenen Tuğgeneral Erbakan, Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi, namus bilip çalışacağınıza parolanızın vatan, millet, bayrak ve şeref olacağının dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum diye konuştu.



'BEN DE SENİN ANNENİM'

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Törenin bitiminde askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, Ben de senin annenim diyerek ağlayan askere sarıldı.