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Yemek siparişi getiren kurye eve girip dövdü!

29 Mart 2018, Perşembe

Eskişehir'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, 'tek gözlü kurye getirmesin' notunu düştüğü iddia ediliyor. Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kuryenin gence vururken, "Oğlum bir dahakine kafana sıkarım" dediği de duyuluyor.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

Bunlara kim dur diyecek.Devlet büyüklerimiz savcılarımız umarım görürler yazık değilmi bu gence kafana sıkarım diyor çete...

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cevapla 30.03.2018 01:07
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