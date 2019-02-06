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Yellowstone milli parkında korkutan anlar!

06 Şubat 2019, Çarşamba

ABD'de yer alan dünyanın ilk ve en eski ulusal parkı Yellowstone'de arabayla parkta tura çıkan ziyaretçilerin yanından hızla koşan bir bizonun geçtiği anlar telefon kamerasıyla görüntülendi.


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