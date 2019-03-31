Yayın yasağını ne zaman kalkacak? (VİDEO) 31.03.2019 18:00

Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimlerinde 57 milyon seçmen oylarını verdi. Doğu da saat 16 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Batı da ise saat 17 itibariyle oy verme işlemleri bitti. Oylar sayılmaya başladı. Peki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı mı? Yayın yasağı ne zaman kalkacak? Ayrıntılar haberimizde...