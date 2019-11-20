Yayaya çarptı olay yerinden kaçtı! Polis her yerde onu arıyor 20.11.2019 07:26

Gece yarısı İstanbul Fatih'te bir cip, yoldan geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaklaşık 50 metre ileri savrularak hayatını kaybederken, cipin sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis her yerde kaçan sürücüyü arıyor.

Fatih'te bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileri fırladı. Kaza sonrası cip sürücüsü ve beraberinde bulunan kişi yada kişiler aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken bazı vatandaşlar ise çalışmaları film izler gibi seyretti. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza Fatih'te gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AAE 135 plakalı cip, Vatan Caddesinden Aksaray istikametinde giderken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen erkek bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Cip sürücüsü ve beraberindeki kişi yada kişiler ile birlikte olay yerinden yaya olarak kaçtı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cipin çarptığı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bur sırada kazanın olduğu yerde bulunan bazı vatandaşların olay yerini film izler gibi seyrettikleri görüldü. Yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün de yolun sol şeridinde durup kaza izlemesi pes dedirtti. Kaza sonrası hayatını kaybeden kişinin ayakkabılarının yol kenarına fırladığı görüldü.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Polis ekipleri olay yerine ve aracın bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. İncelemelerin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan cip ise polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.