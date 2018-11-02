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Yaya geçidinden geçen kadına araç çarptı

02 Kasım 2018, Cuma

Tokat'ta kaydedilen görüntülerde, frene basmayan aracın yaya geçidindeki kadını yola savurduğu görülüyor. Tokat’ta yaşanan kazada yaya geçidi üzerinden karşıya geçen vatandaşa yol vermeyen otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı. YAVAŞLAMADI, KADINA ÇARPTI Trafiğin yavaş aktığı caddede kendisine yol veren bir otomobilin önünden geçen yaya, diğer şeritteki aracın yavaşlamaması nedeniyle otomobilin altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere verilen para cezasının 488 liraya yükseltildiği duyuruldu. Ancak bu ceza, trafik canavarlarını durdurmaya yetmiyor.


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