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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 2'si polis 3 yaralı

21 Aralık 2018, Cuma

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Kereste taşıyan bir tırın iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si polis 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Kuzey istikametinde köprü üzerindeki 3 şerit trafiğe kapatıldı.


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