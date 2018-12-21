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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

21 Aralık 2018, Cuma

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.


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