Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tek teker üstünde ilerleyen maganda kamerada 03.04.2019 11:32

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tek teker üstünde ilerleyen maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aşırı rüzgara aldırmadan 280 km hıza ulaşan maganda bu anları bir de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.