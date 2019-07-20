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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var

20.07.2019 08:23

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken, çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale edildi.


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