Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü’sü havadan görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde sisin süzülmesi kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde süzülen sis bazı yerlerde daha yoğun görülürken bazı yerlerde yoğunluğun azaldığı görüldü. Yoğun sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksaklık yaşanırken, öğle saatlerinde ise yoğunluk azaldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü sisler içinde kartpostallık görüntüler oluşturdu19.10.2019 13:20
- Evlat nöbetinde 47. gün! Acılı anne Remziye Akkoyun: Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum
- Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
- YPG'li teröristlerin ibadete kapattığı kilise görüntülendi! İşte YPG'nin karargah yaptığı o kilise
- Diyarbakır Lice'de uyuşturucu operasyonu! 158 kilo esrar ele geçirildi
- YPG/PKK, mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı! 3 SMO askeri yaralandı
- Kayseri Emniyeti'nden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü sisler içinde kartpostallık görüntüler oluşturdu
- Başkan Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu
- Lady Gaga, konserde kucak dansı yaparken hayranıyla birlikte sahneden düştü
- Son dakika: MSB açıkladı: PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar
- Katar'da Dünya Kupası için statlara dev klima |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.