Haberler Web TV Yavuz Sultan Selim Köprüsü sisler içinde kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü sisler içinde kartpostallık görüntüler oluşturdu

19.10.2019 13:20

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü’sü havadan görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde sisin süzülmesi kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde süzülen sis bazı yerlerde daha yoğun görülürken bazı yerlerde yoğunluğun azaldığı görüldü. Yoğun sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksaklık yaşanırken, öğle saatlerinde ise yoğunluk azaldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları