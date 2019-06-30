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"Yavuz" gemisi Mersin açıklarına ulaştı

30.06.2019 19:08

Doğu Akdeniz'e yola çıkan "Yavuz" Mersin açıklarına ulaştı. Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına ulaştı.


Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren 'Fatih'in yanına ikinci sondaj gemimiz 'Yavuz' da adım adım yaklaşıyor.

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Mersin Silifke'nin Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.

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