Yatırımcıların Türkiye'ye güveni kimleri rahatsız etti! İşte saldırının sebepleri ve o karanlık odakların amaçları

Türkiye'ye karşı uluslarası medya üzerinden yeni bir operasyon başlatıldı. Ekonomiye darbe vurmak isteyenler yine devrede, malum odaklar, silahla, tankla tüfekle yapamadıklarını ekonomi üzerinden yapmak için yine harekete geçti. Ancak milli ekonomi tüm bu saldırılara geçit vermedi, Türk halkı parasına sahip çıkarak oyunları hep bozdu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ekonomiye ellerindeki dövizi bozdurarak destek olan Türk halkı 2018 Ağustos'unda başlayan dolar operasyonun da seçilmiş hükümetinin yanında yer aldı. Bugün de yine o malum kirli eller yine devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de üst düzey yönetici ve firmalarla bir araya geldi. Türkiye'nin yerli ve milli ekonomisi için çalışan Bakan Albayrak'ın bu ziyaretleri ise yine birilerini rahatsız etti. Peki kim bunlar? Türkiye'nin ekonomisine saldırılanlar kim? Batı'nın 31 Mart sonrası ekonomi saldırısının kirli planı deşifre edildi. Detaylar özel olarak hazırlanan analiz haberimizde...
Yatırımcıların Türkiye'ye güveni kimleri rahatsız etti! İşte saldırının sebepleri ve o karanlık odakların amaçları13.04.2019 18:16
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