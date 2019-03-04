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Yatay mimari projesi 50 bin konutla başlıyor

04.03.2019 10:26

Başkan Erdoğan yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye’yi tanıtacak. Yatay mimariyle 50 bin sosyal konut projesi yarın kamuoyu ile paylaşılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" projesinin tanıtımını yapacak. 5 Mart Salı günü (yarın) İstanbul- Kasımpaşa'da yapılacak etkinlikte TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyuna açıklanacak.


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