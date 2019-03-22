Yaşlıya ayda bin 907 TL 22.03.2019 09:49

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Yaşlılar, şartları sağlıyorlarsa hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda bin 907 lira alabiliyor. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.