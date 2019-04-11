Yaşlıya 631 engelliye 756 TL 11.04.2019 09:34

Devlet hem yaşlılara hem de engellilere çeşitli destekler sunuyor. Bunlar arasında maaş desteği başı çekiyor. Her ay verilen bu ödemeler, memur maaşları arttıkça yükseliyor. Temmuz'da memur maaşları yüzde 5 artacak, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da zamma eklenecek. Yani memurlara en az yüzde 5 zam kesin. Buna göre, halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, Temmuz'da 631,65 liraya çıkacak. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya ulaşacak. Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira 97 kuruş tutarındaki aylık ise bin 371 lira 27 kuruşa yükselecek. Kendisi ve eşinin aylık geliri toplamı bin 219 liranın altında olanlar, 65 yaş aylığı alabiliyor. Hane içinde kişi başı gelir sınırı engelli aylığı için 609,67 lira, evde bakım aylığı için bin 219 lira 34 kuruş seviyesinde bulunuyor.