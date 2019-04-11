Devlet hem yaşlılara hem de engellilere çeşitli destekler sunuyor. Bunlar arasında maaş desteği başı çekiyor. Her ay verilen bu ödemeler, memur maaşları arttıkça yükseliyor. Temmuz'da memur maaşları yüzde 5 artacak, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da zamma eklenecek. Yani memurlara en az yüzde 5 zam kesin. Buna göre, halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, Temmuz'da 631,65 liraya çıkacak. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya ulaşacak. Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira 97 kuruş tutarındaki aylık ise bin 371 lira 27 kuruşa yükselecek. Kendisi ve eşinin aylık geliri toplamı bin 219 liranın altında olanlar, 65 yaş aylığı alabiliyor. Hane içinde kişi başı gelir sınırı engelli aylığı için 609,67 lira, evde bakım aylığı için bin 219 lira 34 kuruş seviyesinde bulunuyor.
Yaşlıya 631 engelliye 756 TL11.04.2019 09:34
- 2019 Şubat ayı cari işlemler verisi açıklandı
- İtalya skandal 1915 önergesini kabul etti
- FETÖ'den gözaltına alınan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir’in YÖK ifadesi ortaya çıktı
- 2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem
- İsrail'de konser veren Özcan Deniz tepki topladı! Özcan Deniz'i sevenler sanatçıya tepkili
- Altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 11 Nisan
- Dolar son dakika! 11 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Yaşlıya 631 engelliye 756 TL
- Emeklinin Mayıs kazancı 1000 TL! Milyonlarca emekli için bu yaz kazançlı geçecek...
- CHP'nin YSK ve medyaya derin baskısı: Olağan itiraz süreci hukuksuz gibi gösterildi
- Bakan Albayrak açıklamıştı! Ekonomide yeni yol haritası nasıl şekillenecek?
- YSK'dan seçilen KHK'lı başkanlar hakkında flaş karar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.