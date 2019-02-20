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Yaşlıya 601 lira maaş

20.02.2019 10:14

Ülkemizde yaşlılara evde sağlık hizmeti ve maaş, bakım parası, kira öder gibi ev gibi 7 imkan sunuluyor. Şartları sağlayanlar hem 65 yaş aylığı hem bakım parası alabilecek.


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