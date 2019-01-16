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Yaşlı teyzeden oy isteyen Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi cevap

16 Ocak 2019, Çarşamba

Sultanbeyli Çarşamba pazarına gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyaloğunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı.


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