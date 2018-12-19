Yaşlı piyangocunun biletlerini çaldılar 19 Aralık 2018, Çarşamba

İzmir’de milli piyango bileti satıcısını, evine girmek üzereyken yakalayan hırsız, piyangocunun boğazını sıkarak gasp etti. Yılbaşı biletlerini ve paraları alıp kaçan zanlının bir an önce yakalanmasını isteyen 78 yaşındaki Selahattin Odacı, gaspçıya seslenerek, "Biletlerimi geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim, yeter ki biletlerimi getirsin" dedi.