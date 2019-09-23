Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı

Kumluca'da adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan'ın (51) tutuklanması, Zeynep Çıldır'ın yakınlarını biraz olsun teselli etti.
Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı23.09.2019 20:23
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