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Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı

23.09.2019 20:23

Kumluca'da adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan'ın (51) tutuklanması, Zeynep Çıldır'ın yakınlarını biraz olsun teselli etti.


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