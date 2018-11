Yaşlı adamı altına alan okul servisi ölümüne neden oldu 09 Kasım 2018, Cuma

Esenyurt’ta içinde öğrenci dolu servis aracı sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada 58 yaşındaki Cahit Turan isimli adamı altına alarak ölümüne neden oldu. Okul servisinin yaşlı adamı altına alarak ezdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün sabah erken saatlerde Güzelyurt’ta meydana geldi. İçinde öğrencilerin olduğu bir servis aracı öğrenci aldıktan sonra geri manevra yaptı.. Bu sırada yol üzerinde yürüyen 58 yaşındaki Cahit Turan isimli vatandaş ise iddiaya göre geri geri gelen servis aracının sesini fark etmedi. Çıkmaz sokak nedeniyle geri manevra yapan okul servisi sürücüsü Turan’ı aracının altına aldı. Bir süre aracın altında kalan Turan’ın yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralı adamı aracın altından çıkarmaya çalışan vatandaşlar bir yanda da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ağır yaralanan Turan’ı yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve devriye ekipler ise olay yerine kısa sürede gelerek kazayla ilgili sürücüyü alarak karakola götürdü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Turan ise hayatını kaybetti.Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, öğrenci dolu servis aracının geri manevra yapması ve yolda yürüyen Turan’a çarparak altına alması görülüyor. Görüntülerin devamında ise ağır yaralı Turan’a vatandaşların müdahalesiyle birlikte öğrencilerin okul servisinden koşarak çıkmaları da yer alıyor.