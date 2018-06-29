Seçim öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yaşar Okuyan'ın sadece eşşek gibi anırmayı vaad etmediği ortaya çıktı. Okuyan'ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde elliden fazla oy alması durumunda ''kafama kurşun sıkarım'' dediği ortaya çıktı.
Yaşar Okuyan kafasına kurşun da sıkacakmış29 Haziran 2018, Cuma
- Bayraktar tespit etti ATAK vurdu!
- Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak?
- Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen CHP'li Eren Erdem tutuklandı
- Tutuklanan CHP'li eski Milletvekili Eren Erdem, İstanbul Silivri Cezaevi'ne böyle girdi!
- Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası söz millette
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da camii açılışında konuştu
- Yaşar Okuyan kafasına kurşun da sıkacakmış
- Fatih Portakal'dan canlı yayında ezber bozan sözler
- Fenerbahçeli efsane Lefter’in kızından Erdoğan’a mesaj
- Almanlar büyük saçmaladı: Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elenmişler...
- Süleymancılar'dan İYİ Parti'ye destek vaazı
- Süleymancılar isyanda: FETÖ bizi satın almış
kalan karakter 1000
Bay Yaşar Okuyan hadi senin sözünü yerine getirmeni bekliyoruz. Ne oldu yemedi değil mi?
senin anırman eşeklere hakaret kurşuna da yazık olur
uğraşmayın adamla zaten yolcu abbas
Sen bir daha televizyona çıkıp insanların midesini bulandırma ilkesizlik, ön görüsüzlük hepse sende
sen sözünü yerine getir... kafana sıkmana gerek yok...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.