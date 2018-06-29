Yaşar Okuyan kafasına kurşun da sıkacakmış 29 Haziran 2018, Cuma

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yaşar Okuyan'ın sadece eşşek gibi anırmayı vaad etmediği ortaya çıktı. Okuyan'ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde elliden fazla oy alması durumunda ''kafama kurşun sıkarım'' dediği ortaya çıktı.