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Yaşar Okuyan kafasına kurşun da sıkacakmış

29 Haziran 2018, Cuma

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yaşar Okuyan'ın sadece eşşek gibi anırmayı vaad etmediği ortaya çıktı. Okuyan'ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde elliden fazla oy alması durumunda ''kafama kurşun sıkarım'' dediği ortaya çıktı.

YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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şeref şeref

Bay Yaşar Okuyan hadi senin sözünü yerine getirmeni bekliyoruz. Ne oldu yemedi değil mi?

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evet0
hayır0
cevapla 29.06.2018 16:45
yıldız yıldız

senin anırman eşeklere hakaret kurşuna da yazık olur

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evet2
hayır0
cevapla 29.06.2018 11:46
ordu 52 ordu 52

uğraşmayın adamla zaten yolcu abbas

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evet0
hayır0
cevapla 29.06.2018 11:09
Karabiber Karabiber

Sen bir daha televizyona çıkıp insanların midesini bulandırma ilkesizlik, ön görüsüzlük hepse sende

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evet0
hayır0
cevapla 29.06.2018 09:46
noname noname

sen sözünü yerine getir... kafana sıkmana gerek yok...

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evet0
hayır0
cevapla 29.06.2018 09:19
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