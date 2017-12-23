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Yasakçı rektör Alemdaroğlu başörtüsü yasağını savundu

22 Aralık 2017, Cuma
28 Şubat sürecinin başkahramanlarından biri olan dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, üniversitede uyguladığı başörtüsü yasağını hata olarak görmediğini açıkladı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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H.o H.o

Bu hoduk ne diyor ya. Insan haklarından bahşediyor ama basotrusu yasak diyor. insanların özgürlüklerini kısıtla sonrada insan haklarından bahset

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cevapla 22.12.2017 16:20
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