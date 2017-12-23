Yasakçı rektör Alemdaroğlu başörtüsü yasağını savundu

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28 Şubat sürecinin başkahramanlarından biri olan dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, üniversitede uyguladığı başörtüsü yasağını hata olarak görmediğini açıkladı.
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Bu hoduk ne diyor ya. Insan haklarından bahşediyor ama basotrusu yasak diyor. insanların özgürlüklerini kısıtla sonrada insan haklarından bahset
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