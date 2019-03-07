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Yasa dışı ilaç operasyonu! 25 kişi gözaltına alındı

07.03.2019 12:45

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.


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