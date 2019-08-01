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YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak (Video)

01.08.2019 09:48

Yüksek Askeri Şura, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak


Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci YAŞ toplantısına, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katılacak.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyelerine yemek verecek.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, şurada alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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