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Yargıtay'dan nafaka için emsal karar

03.07.2019 17:10

8 yıllık evli çift boşandı. Boşanan kadın nafaka için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden ise boşanan kadına şoke eden yanıt geldi. Kanser hastalığına yakalanan kocasını boşadığı için mahkeme kadını kusurlu saydı ve nafaka ödenmesine hükmetmedi. Detaylar haberimizde...


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