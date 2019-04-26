Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar 26.04.2019 16:42

Maaşı geç yattığı için istifa eden işçi kıdem ve ihbar tazminatını alamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkemenin kararı sonrası konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay kıdem tazminatı ile ilgili emsal bir karara imza attı.