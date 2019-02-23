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Yargıtay'dan ev sahibine iyi kiracıya kötü haber

23.02.2019 16:43

Yargıtay, mülk sahibinden yazılı izni alınmadan yapılan masrafların kiracıya ödenemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte kiracı kafasına göre kiralık eve ya da iş yerine yaptığı masrafları mülk sahibinden tahsil edemeyecek. Yargıtay'ın bu emsal kararını detaylarıyla birlikte Avukat Satılmış Şahin canlı yayında değerlendirdi.


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