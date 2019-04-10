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Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı düşürülen işçiye tazminat

10.04.2019 09:37

Yargıtay 22. Hukuk Dâiresi, maaşı düşürülen işçinin bu sebeple istifa etmesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacağına hükmetti. Yüksek mahkeme, işçinin ücretinin azaltılması, maaşında kesinti yapılmasının işçiye haklı sebeple fesih hakkı vereceğine karar verdi.


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