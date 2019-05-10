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Yargıtay: Uzun rapor kullanan işçi savunmasız atılabilecek

10.05.2019 11:03

Yargıtay, milyonlarca işçiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Buna göre; sağlık nedeniyle uzun rapor kullanan işçi, savunması alınmadan çıkarılabilecek. Ancak kıdem tazminatı yanmayacak... Bir iş yerinde çalışan işçi hastalanabilir. Hastalanan işçi belirli bir süre zarfında iş göremezliğine ilişkin sağlık raporu alarak belirli bir günlerde kanunen izinli sayılır. Ancak Yargıtay, milyonlarca işçiyi ilgilendiren son dakika önemli bir karara imza attı. Buna göre; sağlık nedeniyle uzun rapor kullanan işçi, savunması alınmadan çıkarılabilecek. Peki sağlık raporu nasıl alınır, kullanım süresi! Sağlık raporu nedeniyle sözleşmesi feshedilen edilen işçi kıdem tazminatını alır mı?


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