Haberler Web TV Yargıtay Başkanlığı'na İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi | İsmail Rüştü Cirit kimdir?

Yargıtay Başkanlığı'na İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi | İsmail Rüştü Cirit kimdir?

11.02.2019 11:03

Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca seçim yapıldı. Yargıtay Başkanlığı'na İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi. Yeniden Yargıtay Başkanı seçilen İsmail Rüştü Cirit kimdir? İşte detaylar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları