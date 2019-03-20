Haberler Web TV Yargıtay, 15 Temmuz'un kritik ismi Adem Huduti'ye verilen cezayı az buldu

Yargıtay, 15 Temmuz'un kritik ismi Adem Huduti'ye verilen cezayı az buldu

20.03.2019 13:31

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi davasında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçuna yardımdan 15 yıl hapis cezası verilen dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Adem Huduti ile ilgili hükmün bozulmasını istedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları