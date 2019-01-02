Yargıda yeni dönem başladı! Artık davaların bitiş tarihi belli olacak 02 Ocak 2019, Çarşamba

Yargıda yeni dönem yeni yılla birlikte başladı. Bu dönemin özelliği hem yargının iş yükü hafifleyecek hem de vatandaş, Mahkeme kapılarında kalmayacak. Haberin ayrıntılarını A Haber ekibinden Ece Altuğ paylaştı...