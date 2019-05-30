Haberler Web TV “Yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek

“Yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek

30.05.2019 11:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıklayacak. Erdoğan’ın açıklayacağı “yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek. Anlaşmazlıklar çabuk çözülecek. Noterlere daha çok yetki verilecek.


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