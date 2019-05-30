“Yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek 30.05.2019 11:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıklayacak. Erdoğan’ın açıklayacağı “yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek. Anlaşmazlıklar çabuk çözülecek. Noterlere daha çok yetki verilecek.