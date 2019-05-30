Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıklayacak. Erdoğan’ın açıklayacağı “yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek. Anlaşmazlıklar çabuk çözülecek. Noterlere daha çok yetki verilecek.
“Yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek30.05.2019 11:57
- EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı
- Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek gelişmesi! Ecrin bebeğin nasıl öldüğünü anlattı!
- Bursa'da şok eden görüntü...3 yaşındaki kıza ilaç dayağı
- Darbeci helikopter pilotlarının cezası belli oldu
- “Yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek
- Son dakika haberi... Ömerli Barajı'nda feci ölüm!
- Beşiktaş'ta mekan sahibi Şahin Şeker'den çalışanlarına dayak
- Beşiktaş'ta mekan sahibi Şahin Şeker Dorock XL çalışanı kadını darp etti
- Sultangazi’de pitbull ısırdığı köpeği yediği dayağa rağmen bırakmadı
- Batman'da teröristlerin teslim olma anı kamerada!
- Son dakika... Pençe Harekâtı’ndan yeni görüntüler
- Adana'da terör operasyonu! DEAŞ'ın bomba sorumlusu yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.