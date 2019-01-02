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Yardım istedi sonra düştü! Erkek arkadaşı: İçerideydim ses duydum

02 Ocak 2019, Çarşamba

Yılbaşı gecesi bir binanın 4’üncü katından düşerek ölen Kazakistan uyruklu Aigul Intykbayeva’nın (36) ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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