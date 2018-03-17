Yaralı teröriste ilk müdahale Mehmetçik'ten

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ederken, çatışmada yaralanan teröriste ilk tıbbi müdahale askerler tarafından yapıldı.
Yaralı teröriste ilk müdahale Mehmetçik'ten16 Mart 2018, Cuma
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