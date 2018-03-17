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Yaralı teröriste ilk müdahale Mehmetçik'ten

16 Mart 2018, Cuma

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ederken, çatışmada yaralanan teröriste ilk tıbbi müdahale askerler tarafından yapıldı.

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