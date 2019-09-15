Yaralı halde yakalanan kadın teröristin ilk sözleri bakın ne oldu! 15.09.2019 11:10

Hakkari'de yaşanan sıcak temas sırasında teröristlerden birini yaralı yakalayan komandoların birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste gösterdiği şefkat ve uzattığı yardım eli görüntülendi.