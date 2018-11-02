Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin AK Parti'den ilk yorum: Yanlış bir karardı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer çelik açıklama yapıyor. Çelik, ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Karar Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı. Bu karar yanlış bir karardı. Türkiye'den yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Türkiye ABD arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı." dedi.
Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin AK Parti'den ilk yorum: Yanlış bir karardı02 Kasım 2018, Cuma
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