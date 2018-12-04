Yaptıkları yapacaklarının garantisi... 04 Aralık 2018, Salı

Yerel seçimlere 4 ay kaldı. Siyasi partiler vatandaşın oyunu almak için yaptıklarını ve projelerini anlatmaya başladı; ama öyle yerler var ki uygulamalarıyla vatandaşı canından bezdiriyor.