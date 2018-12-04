Yerel seçimlere 4 ay kaldı. Siyasi partiler vatandaşın oyunu almak için yaptıklarını ve projelerini anlatmaya başladı; ama öyle yerler var ki uygulamalarıyla vatandaşı canından bezdiriyor.
Yaptıkları yapacaklarının garantisi...04 Aralık 2018, Salı
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