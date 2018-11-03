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Yangında can pazarı kamerada

03 Kasım 2018, Cumartesi

Sultangazi'de çıkan yangında yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Yangında mahsur kalan bir kişi, yandaki binanın camına geçmek isterken yürekler ağza geldi. Düşme tehlikesi geçiren vatandaş, son anda camdan girmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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