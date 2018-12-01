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Yamaç Paraşütü Sırasında Korkunç Olay: Kemer Koptu, Turisti Kurtaran Pilot Hayatını Kaybetti!

01 Aralık 2018, Cumartesi

Hindistan'da yaşanan olayda, yamaç paraşütü sırasında korkunç anlar kameraya yansıdı. Uçuş sırasında turistin kemeri koptu ve pilot olaya anında müdahale ederek adamı tutmayı başardı. Kahraman pilot, kendisi ile Gaurav Choudhary isimli turisti bağlayan kemerin koptuğunu fark etti ve olaya müdahale etti. Ancak kafasına aldığı darbe hayatına mal oldu. Purushottam Timsina isimli pilot görüntülerde de kasksız bir şekilde görülüyor.


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