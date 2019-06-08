Yalova'da saçlarına boya yaptırmak isteyen kadın canından oluyordu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, röfle işlemi yaptırmak için kuaföre gitti. Normalde 45 dakika süren işlem 7 saat sürdü ve Güngör'ün saçları yandı. Ancak kabus bununla bitmedi ve yüzü gözü şişmeye başladı.
Yalova'da saçlarına boya yaptırmak isteyen kadın canından oluyordu08.06.2019 12:40
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